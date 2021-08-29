Париж, , 03:03 — REGNUM Жители Франции 28 августа вновь вышли на улицы городов, протестуя против введения санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Франция

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По данным ведомства, марши и демонстрации прошли седьмую субботу подряд, в них приняли участие почти 160 тысяч человек.

Причиной недовольства французов является введение с 9 августа так называемого санитарного пропуска, который является обязательным при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров и других общественных мест. Необходимость введения сертификата власти Франции объяснили сложной эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, в отделениях интенсивной терапии во Франции находятся 2259 пациентов с COVID-19 и их число начало снижаться. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 6,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 114 тыс. человек умерли.

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