Веллингтон, , 11:33 — REGNUM Когда на прошлой неделе правительство Новой Зеландии объявило о жестком общенациональном локдауне из-за единственного случая заражения «Дельта"-вариантом SARS-CoV-2, критики из таких крупнейших британских газет, как The Times и The Telegraph, поспешили высмеять подход страны к борьбе со вспышкой коронавируса. Однако 30 августа число зараженных по всей стране перевалило за отметку в 550, и оказалось, что упреждающие меры правительства Джасинды Ардерн были обоснованы. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Так, The Times назвала Новую Зеландию «загадочной социалистической страной-отшельником», где общество «томится в ковидной тюрьме», а The Telegraph раскритиковала некогда гостеприимную страну, которая превратилась в «изолированную антиутопию».

Реакция на подход Новой Зеландии говорит о разногласиях в отношении того, как страны по всему миру борются с COVID-19.

«По прошествии 18 месяцев после начала пандемии некоторые страны, включая Соединенное Королевство, признали, что, возможно, никогда не уничтожат вирус, поэтому вместо этого они научатся жить с ним. Новая Зеландия, напротив, является одной из немногих стран, которые все еще привержены стратегии уничтожения COVID-19», — отмечается в материале 9News.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Зеландия не вышла на плато по числу новых случаев SARS-CoV-2