Джакарта, , 16:04 — REGNUM Власти Индонезии продлили срок действия ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 30 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Уровень каждого региона варьируется в зависимости от уровня передачи коронавируса. Самый высокий уровень — четвертый. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что есть несколько областей на Яве и Бали, которые понизили уровень передачи коронавируса с четвертого до третьего.

Действие предыдущих ограничений по коронавируса было введено до 23 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает поощрять вакцинацию против коронавируса.

Читайте также: В Индонезии вакцинацию против коронавируса не прошли 150 млн человек