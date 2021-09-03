Канберра, , 09:36 — REGNUM Глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр хочет, чтобы в ходе заседания национального кабинета Австралии с участием федеральных министров и премьер-министров штатов была рассмотрена возможность не снимать антикоронавирусные ограничения, даже когда регионы достигнут 70-процентного охвата вакцинации населения от COVID-19. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 3 сентября, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению Барра, лидерам страны стоит признать, что пересмотренное Институтом Доэрти моделирование развитие эпидемиологической ситуации предполагает, что снятие ограничений даже при полной иммунизации 70% населения может привести к тысячам новых случаев коронавируса.

«Это приведет к неконтролируемым вспышкам … Когда Австралия достигнет 80% [вакцинированных], то это можно будет сделать намного безопаснее, чем при уровне в 70%, но выход из режима локдаунов при отметке выше, чем 80% даже еще более безопасный», — отметил Барр.

Отметим, что за последние сутки в столице Австралии было выявлено еще 15 случаев коронавируса.

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