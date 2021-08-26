Джакарта, , 12:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцину Pfizer отправят во все провинции страны, сообщает Kompas.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

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«Мы будем распространять продукцию Pfizer по всей Индонезии», — заявили в министерстве здравоохранения Индонезии.

По данным министерства, в будущем Индонезия получит партию вакцины Pfizer. Индонезия закупила 50 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала 70-й страной в мире, которая зарегистрировала использование российской вакцины «Спутник V».

Подробнее в материале: В РФПИ рассказали об использовании вакцины «Спутник V» в Индонезии