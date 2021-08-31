Бишкек, , 15:47 — REGNUM Президент Садыр Жапаров, выступая на посвященном 30-летию независимости Киргизии торжественном мероприятии, пожаловался на то, что «когда он стал главой государства, бюджет был пуст, а в резервах не оставалось ни копейки».

Президент Киргизии Садыр Жапаров Gov.kg

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По его словам, на экономическую ситуацию в республике кране негативно продолжает влиять пандемия коронавируса.

«До настоящего времени все границы с сопредельными государствами закрыты, торговые операции почти приостановлены. Естественно в такой ситуации снижаются налоговые и таможенные поступления», — сказал Жапаров.

Глава республики утверждает, что в условиях серьезных экономических трудностей новым властям удалось стабилизировать ситуацию в стране.

«Если в прошлом году Киргизия заняла $350 млн (25 млрд 750 млн рублей) на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни копейки. Мы готовимся к созданию стабилизационного фонда. Наша ближайшая цель — аккумулировать в этом фонде не менее 17 млрд сомов (14 млрд 850 млн рублей)», — подытожил он.

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