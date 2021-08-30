Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Вторая партия антикоронавирусных вакцин доставлена из США на Украину. Всего Киеву пожертвованы 2,2 млн доз, написал американский госсекретарь Энтони Блинкен в Twitter.

Вакцина Moderna (сс) Staff Sgt. Juan Torres

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Рад объявить, что вторая партия вакцин от COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвованных нами к настоящему времени 2,2 млн доз», — отметил глава Госдепартамента.

По словам Блинкена, так США вносят свой вклад в победу над пандемией и помогают Украине. В июле США отправили на Украину около 2 млн доз вакцины Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, прививать население Украины от коронавируса начали 24 февраля 2021 года индийской вакциной Covishield. В апреле стали использовать также препараты CoronaVac, AstraZeneca и Comirnaty, а в июле — Moderna.

Читайте также: ЕС признал украинские сертификаты от COVID-19