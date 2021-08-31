Сеул, , 14:03 — REGNUM Министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Квон Док Чхоль призвал медицинских работников, входящих в профсоюз, отказаться от запланированной забастовки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра.

Медик (сс) UNMEER

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По его словам, забастовка может увеличить нагрузку на систему здравоохранения и затруднить борьбу с пандемией.

Напомним, что на прошлой неделе представители профсоюза работников здравоохранения приняли решение о проведении забастовки.

«Необходимо усилить борьбу с четвёртой волной пандемии и урегулировать текущую ситуацию путём переговоров и консультаций», — отметил министр.

Отметим, что представители правительства и профсоюза провели 12 раундов переговоров, однако сторонам не удалось прийти к какому-либо соглашению.

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