Париж, , 08:50 — REGNUM Во Франции 28 августа состоялись демонстрации противников введения санитарных пропусков. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Суббота, 28 августа, стала седьмой массовой акцией протеста во Франции, где граждане выступают против решения правительства ввести так называемые санитарные пропуска. С 9 августа эти пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров и даже для перелетов на самолетах и поездок в пассажирских поездах дальнего следования.

Чтобы получить такой пропуск во Франции нужно пройти полный цикл вакцинации против коронавируса. Либо же нужно иметь свежий отрицательный тест на коронавирус или подтверждение о перенесении коронавирусной инфекции.

Всего в акциях протеста, которых было около 200, по всей Франции приняли участие порядка 160 тысяч человек. Стоит отметить, что есть некоторое снижение протестной активности: в прошлую субботу, 21 августа, протестовали 175 тысяч человек, а 14 августа — 215 тысяч.

Французские власти на уступки идти явно не намерены.