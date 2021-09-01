Джакарта, 1 сентября 2021, 12:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии считает, что цель в два миллиона инъекций вакцины против коронавируса в день может быть достигнута к сентябрю, сообщает Kompas.
Cкорость введения вакцины против коронавируса в августе достигла 10 млн доз. В Индонезии за сутки ввели 1,7 млн доз вакцины.
Цель властей Индонезии состоит в том, чтобы во время программы вакцинации не было недостатка в запасах вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, долг центрального правительства Индонезии увеличился и составляет 6570,17 трлн индонезийских рупий.
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