Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может уже 23 августа полностью одобрить для применения на территории Соединённых Штатов вакцины от COVID-19 консорциума Pfizer/BioNTech. Об этом 20 августа со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

Вакцина Pfizer (сс) U.S. Secretary of Defense

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Ранее предполагалось, что вакцина от Pfizer получит полное одобрение регулятора до 6 сентября — ко Дню труда. Тем не менее, по данным издания, эксперты FDA планировали закончить изучение всех документов заявки уже к 20 августа, но, в связи с задержкой, смогут подготовить официальное одобрительное заключение в понедельник, 23 августа.

По мнению газеты, полное одобрение вакцины регулятором позволит государственным и частным организация смелее вводить для своих сотрудников обязательную вакцинацию от COVID-19. А также стимулирует сделать прививку тех граждан США, которые не хотели использовать вакцину, разрешённую только для экстренного применения.

Как сообщало ИА REGNUM, в США управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) собирается полностью одобрить вакцину от COVID-19 компании Pfizer к началу сентября.

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