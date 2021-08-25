Канберра, , 12:34 — REGNUM В ходе пресс-конференции глава минздрава Западной Австралии Роджер Кук заявил, что на предстоящем заседании Национального кабинета министров руководители страны проведут несколько «сложных дискуссий», поскольку не все премьер-министры штатов уделяют достаточное внимание борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 25 августа сообщил телеканал Nine News.

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«Один штат ставит под угрозу всю национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, и мы должны действительно убедиться, что приняты меры для установления контроля над ситуацией в Новом Южном Уэльсе», — разразился критикой Кук в адрес правительства Глэдис Бережиклян.

«Я знаю, что премьер-министр обеспокоен этим, и я знаю, что он поднимет эти проблемы в ходе заседания Национального кабинета. Мы должны убедиться, что Национальный кабинет может обсудить эти вопросы и принять соответствующие меры», — добавил министр.

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