Сеул, , 11:30 — REGNUM Правительство Южной Кореи продлило текущий уровень социального дистанцирования до 5 сентября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Пусан. Южная Корея

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По его словам, в столичном регионе по прежнему будет действовать четвертый уровень социального дистанцирования, в большинстве других регионов — третий уровень социального дистанцирования.

Однако в работу предприятий общественного питания внесены корректировки. В тех регионах, где действует четвёртый уровень социального дистанцирования, данные предприятия должны закрываться в 21:00, то есть, на час раньше.

Личные встречи с участием максимум четырёх человек разрешены до 18:00 при условии, если в их число входят двое полностью вакцинированных. Отмечается, что с момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено ужесточить административные санкции за нарушение антиковидных правил, поскольку четвертая волна коронавируса не идёт на спад.

Он также акцентировал внимание на том, что следующие две недели будут решающими в борьбе с пандемией.