Тбилиси, , 13:10 — REGNUM В Грузии нужно перенести дату проведения выборов в органы местного самоуправления из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом 26 августа заявил лидер оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

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«В стране тяжелейшая эпидситуация. Для меня невообразимы заявления политиков, которые говорят, что задача номер один — это выборы, а не человеческая жизнь», — сказал Вашадзе.

Он предложил перенести голосование на две или три недели. Политик отметил, что это не должно оказать «решающего значения» на политическую ситуацию в стране, но за это время можно будет стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

Стоит отметить, что выборы мэров городов и членов городских собраний в Грузии должны пройти 2 октября. Ранее народный защитник Нино Ломджария также призвала отложить голосование. На это замглавы минздрава страны Тамар Габуния заявила, что на выборах будут приняты меры предосторожности. Она также сказала, что больше распространению коронавируса якобы способствуют протестные акции оппозиции.

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