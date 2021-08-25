Приштина, 25 августа 2021, 23:48 — REGNUM В посольстве США в Приштине 24 августа опровергли слухи о том, что в вакцине от коронавируса находится что-то похожее на микрочип.
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На официальной странице посольства в социальной сети Facebook содержится следующее заявление:
За последние сутки в Косово от COVID-19 скончались 14 человек.
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