Тбилиси, , 09:29 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии установили порядок регистрации граждан, которые заразились коронавирусом и хотят проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Центризбиркома.

ЦИК Грузии Cesko.ge

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По информации ЦИК, граждане, находящиеся на карантине или самоизоляции, для участия в голосовании должны будут зарегистрироваться на специальном сайте с 25 по 27 сентября. К тем, кого внесут в специальных список, в день выборов придут члены комиссии с переносной урны.

«Что касается даты утверждения спецсписка, то это произойдет не позднее третьего дня до голосования, это 29 сентября», — говорится в сообщении.

Напомним 2 октября в Грузии будут выбирать мэров городов и членов городских собраний. В 2020 году, когда проходили парламентские выборы, в стране к тем, кто был на самоизоляции или на карантине, также приносили урны для голосования.

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