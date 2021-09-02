Вашингтон, , 21:50 — REGNUM В США работодателям не запрещено поощрять сотрудников для вакцинации от COVID-19, если стимулы не являются принудительными, сообщила комиссия по равным возможностям в сфере занятости страны (EEOC).

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В декабре EEOC заявил, что компании могут законно требовать, чтобы все сотрудники, вновь поступающие на работу, и новые работники были привиты от COVID-19. При этом исключения могут быть сделаны из-за инвалидности или религии.

В своем обновленном руководстве EEOC заявил, что работодателям разрешено предлагать поощрения сотрудникам, которые добровольно предоставляют информацию о том, что они прошли вакцинацию у третьей стороны — и что размер таких поощрений не ограничен.

Некоторые компании уже начали предоставлять в качестве бонусов отгулы и денежные выплаты. При этом стимулы не должны быть настолько большими, чтобы считаться «принудительными».

Как сообщало ИА REGNUM, американский банк Goldman Sachs обязал всех своих сотрудников пройти полную вакцинацию от коронавируса.