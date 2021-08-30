Джакарта, 30 августа 2021, 16:07 — REGNUM Правительство Индонезии решило продлить на неделю действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.
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Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу на семь дней с 31 августа по 6 сентября 2021 года.
«За последнюю неделю наметилась тенденция к улучшению ситуации», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
В Индонезии школам разрешено проводить очное обучение, открыты торговые центры, а также разрешено проводить религиозные обряды.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииобъявит о продлении ограничений по коронавирусу на Яве и Бали.
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