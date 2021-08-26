Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Эпидемиологи в Грузии должны объяснить, нужно ли в сложившейся эпидемиологической ситуации перенести дату выборов в органы местного самоуправления. Об этом 26 августа заявила на брифинге член политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе NewPolice

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Она уточнила, что члены партии ЕНД не призывают переносить дату выборов, а хотят узнать мнение специалистов. Если же они рекомендуют отложить голосование, то руководство страны должно к этому прислушаться.

«Если власть не перенесет выборы по совету эпидемиологов, у оппозиции есть единственный рычаг — бойкотировать их», — сказала Деканоидзе.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее замглавы минздрава страны Тамар Габуния заявила, что на выборах будут приняты меры предосторожности. Она также сказала, что больше распространению коронавируса якобы способствуют протестные акции оппозиции.

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