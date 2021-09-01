Джакарта, 1 сентября 2021, 13:00 — REGNUM Индонезия получила 583 400 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.
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В общей сложности в Индонезии насчитывается 218,5 млн доз вакцины против коронавируса.
«В течение августа было получено 43 млн доз вакцины, а в сентябре, по оценкам, мы получим 60 млн доз вакцины», — заявили в министерстве здравоохранения страны.
Правительство Индонезии намерено упорно работать над ускорением вакцинации с привлечением всех заинтересованных сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии считает, что цель в два миллиона инъекций вакцины против коронавируса в день может быть достигнута к сентябрю.
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