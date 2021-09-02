Джакарта, , 13:53 — REGNUM В Индонезию доставили 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Австралии, сообщает Kompas.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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«Мы получили 500 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Австралии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Правительство Австралии обязалось оказать поддержку Индонезии в закупке вакцин на сумму 77,1 млн австралийских долларов, которые будут направлены через ЮНИСЕФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 сентября в Индонезии выявлено 4 109 093 носителя коронавируса.

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