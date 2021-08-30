Москва, , 13:29 — REGNUM Дискриминация в отношении привитых российскими вакцинами от COVID-19 граждан РФ допускается в некоторых странах. Об этом 30 августа заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Вакцина «Спутник V» Yarregion.ru

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«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Лукьянцев напомнил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила высокую оценку во многих странах мира и эффективно применяется, а также признаны ее безопасность и эффективность.

«Тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», — добавил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что российская сторона на постоянной основе контактирует с соседними с Афганистаном странами по вопросу беженцев, количество которых может дойти до сотен тысяч.