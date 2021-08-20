Рига, , 11:23 — REGNUM В Латвии пока не подтверждено ни одного смертельного случая, которые бы явились следствием вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил rus.jauns.lv.

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Однако все могут изменить два последних случая со смертельным исходом. Министерство здравоохранения сообщило правительству, что в настоящий момент эксперты изучают два таких случая, которые произошли после вакцинации людей от COVID-19.

По этим случаям была запрошена дополнительная информация, и в настоящее время проводится углубленная оценка.

В период с 9 по 15 августа нынешнего года в Латвии было получено 46 сообщений о побочных реакциях на вакцины от коронавируса. 13 эпизодов расцениваются как значимые.

В 39 случаях о побочных эффектах сообщили пациенты, в семи случаях — медицинские работники.