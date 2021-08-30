Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Согласно прогнозу шведского координатора по вакцинам Ричарда Бергстрёма, через две недели Швеция достигнет целевых показателей по безвозмездной передачи трех миллионов доз вакцины от COVID-19 международному механизму COVAX. Об этом 29 августа написала газета Dagens Nyheter.

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«Сейчас вопрос заключается в том, сколько доз и какие производители вакцин будут включены в программу», — заявил Бергстрём в интервью Dagens Nyheter.

Пока что дозы ковид-вакцины, предоставленные Швецией, поступили только от производителя AstraZeneca.

Отмечается, что в рамках COVAX, например, 250 000 доз было отправлено в Марокко и ещё 200 000 — в Сирию и Того. В Афганистан доставлено чуть более 268 000 доз.