Москва, , 14:10 — REGNUM Взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19 обсуждают в настоящее время Россия и Великобритания. Об этом 30 августа сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это тема обсуждается», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Беляев рассказал, что британской стороне также направлена заявка на признание российского препарата «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что дискриминация в отношении привитых российскими вакцинами от COVID-19 граждан РФ допускается в некоторых странах.