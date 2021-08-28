Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Посольство Китайской Народной Республики в США назвало доклад американских спецслужб о происхождении коронавируса научно неубедительным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Китая в Вашингтоне.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Напомним, что американские спецслужбы провели расследование на тему источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Рассекреченная версия доклада была опубликована на сайте аппарата директора Национальной разведки США 27 августа. Примечательно, что в этом докладе американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения коронавируса SARS-CoV-2. При этом в докладе указывается, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. Также в докладе значится, что для более точного установления источника происхождения коронавируса необходимо содействие властей Китая.

В заявлении посольства Китая в Вашингтоне сказано, что доклад попросту сфабрикован разведслужбами США и научно неубедителен. Также китайские дипломаты считают, что выяснять источники происхождения коронавируса должны ученые, а не разведчики.

«Доклад разведсообщества США так и не дал того ответа, который хочет видеть американская сторона. Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет не существует и противоречит науке», — сказано в заявлении посольства США.