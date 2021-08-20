Вашингтон, 20 августа 2021, 18:42 — REGNUM Есть основания полагать, что вакцина американской компании Moderna от COVID-19 связана с более высоким риском редкого сердечного заболевания, чем считалось ранее. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
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По данным газеты, медицинский регулятор США проводит проверку канадских данных, которые указывают на более высокий риск от этой прививки по сравнению с вакциной Pfizer-BioNTech.
В докладе Washington Post цитируется источник, который сказал, что регуляторам еще рано делать выводы, и что необходима дополнительная работа, прежде чем будут даны какие-либо рекомендации.
Как сообщало ИА REGNUM, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) дополнило инструкции к вакцинам от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna предупреждением о рисках редких воспалительных заболеваний сердца.