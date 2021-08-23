Варшава, , 15:54 — REGNUM Польша передаст вакцины от COVID-19 и гуманитарную помощь Вьетнаму в связи со сложной пандемической ситуацией в этой стране. Об этом 23 августа передает пресс-служба правительственного Агентства стратегических резервов Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это жест солидарности с вьетнамскими партнерами. Еще в начале пандемии именно вьетнамская диаспора в Польше оказала нашим властям материальную поддержку. Сегодня во Вьетнаме пандемическая ситуация ухудшилась из-за распространения «Дельта"-штамма коронавируса, и на этот раз польская сторона ответила на призыв Вьетнама о помощи», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что гуманитарная помощь будет заключаться в передаче Вьетнаму 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, а также медицинское оборудование, в частности, средства индивидуальной защиты, несколько десятков аппаратов ИВЛ и несколько десятков кардиомониторов.

Гуманитарный груз должен быть доставлен во Вьетнам в течение ближайших двух недель.