Манила, , 13:24 — REGNUM На Филиппинах выявили еще 516 случаев заражения штаммом «Дельта», сообщает Republika.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения Филиппин объявили о 1789 случаях заражения штаммом «Дельта».

Кроме того, на Филиппинах выявили 2395 случаев заражения штаммом «Альфа», который был впервые обнаружен в Великобритании.

В общей сложности на Филиппинах выявили 1,95 млн носителей коронавируса и 33 109 жителей умерли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерениях бороться за пост вице-президента на выборах в 2022 году.

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