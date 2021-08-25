Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Президент США Джо Байден 24 августа получил доклад американских разведывательных служб о возникновении коронавируса, но в нём не оказалось солидарного ответа на вопрос относительно их естественного или искусственного происхождения. Об этом со ссылкой на представителей американских властей сообщает газета The Washington Post .

Коронавирус Cdc.gov

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Отмечается, что рассекреченная версия документа для обнародования будет подготовлена через несколько дней. Однако, обширный объём изученной информации так и не позволил американскому разведывательному сообществу прийти к окончательному выводу о происхождении вируса SARS-CoV-2. По мнению одного из источников, причиной этого является то, что разведывательное сообщество по определению «не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса», который, скорее, находится в компетенции учёных.

Напомним, Байден в мае поставил разведчикам задачу в 90-дневный срок выяснить источник возникновения пандемии COVID-19. В качестве наиболее вероятных версий рассматриваются две: утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае и передача человеку после контакта с инфицированным животным.

О своей уверенности в происхождении коронавируса из уханьской лаборатории ранее заявили в Конгрессе США.