Сеул, , 13:55 — REGNUM Среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавируса вновь превысило отметку 2000 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Южная Корея

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Данное заявление он сделал 25 августа в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Глава правительства подчеркнул, что девять из десяти новых случаев заражения приходятся на штамм «Дельта», заразность которого в 300 раз выше, чем у других штаммов коронавируса.

Премьер-министр Южной Кореи призвал население страны соблюдать антиковидные меры, а также пообещал предоставить помощь мелким предпринимателям, несущим ущерб в связи с пандемией коронавируса, как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2020 года в Южной Корее выявили более 13 тыс. случаев заражения «Дельта"-штаммом коронавируса.

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