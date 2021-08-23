Джакарта, , 10:39 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин попросил национальное агентство по народонаселению и планированию семьи продолжать поощрять вакцинацию против коронавируса беременных и кормящих женщин, сообщает Kompas.

Вакцинация Janssen.com

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«Я надеюсь, что агентство как учреждение, занимающееся проблемами семей, сможет и дальше поощрять вакцинацию беременных женщин и кормящих матерей», — заявил Мааруф Амин.

Вице-президент подчеркнул, что правительство планирует завершить вакцинацию в стране к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило от китайской компании Sinovac пять миллионов доз вакцины против коронавируса.

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