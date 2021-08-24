Джакарта, , 15:06 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что Индонезия заняла 9-е место в мире по количеству смертей от COVID-19, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уровень смертности от COVID-19 в стране превышает среднемировой показатель. Средний уровень смертности от COVID-19 в мире составляет 2,09%.

Увеличение уровня смертности произошло в 33 провинциях Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты заявил, что программа вакцинации беженцев и просителей убежища в столице Индонезии близится к завершению.

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