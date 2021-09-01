Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин остался «горд» тем, как американские военнослужащие принимали афганских беженцев. Об этом 1 сентября сообщает CNN.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

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«Некоторые из этих храбрых афганцев приедут, чтобы начать новую жизнь со своими семьями в Америке. После тщательной проверки нашими партнерами по безопасности, мы разместим некоторых из этих эвакуированных на некоторых военных объектах здесь, дома, и я горжусь тем, как наши военные сообщества приняли их», — сказал Остин.

«Некоторые из этих мужественных афганцев сражались вместе с нами, и они и их семьи более чем заслужили свое место в стране свободных и храбрых. Принимая этих афганцев, мы говорим не только о том, что они сделали, но и о том, кто мы есть», — добавил министр.

Напомним, что США разместили беженцев на многочисленных военных базах, включая Форт Ли в Вирджинии, Форт Маккой в Висконсине, Форт Блисс в Техасе и Объединенную базу McGuire — Dix — Lakehurst в Нью-Джерси.

На следующей неделе Остин отправится в поездку, чтобы встретиться и поблагодарить партнеров, которые помогли обеспечить проезд и кров афганцам.