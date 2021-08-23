Джакарта, , 11:39 — REGNUM В Индонезии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19 в мире, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Рекорд был установлен 19 августа, когда за сутки эпидемия унесла жизни 1492 жителей Индонезии.

По данным Worldometer, общее количество смертей от COVID-19 достигло 123 981. Высокий уровень смертности в Индонезии обусловлен распространением штаммом «Дельта».

На втором месте в мире находятся Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезиипопросил национальное агентство по народонаселению и планированию семьи продолжать поощрять вакцинацию против коронавируса беременных и кормящих женщин.

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