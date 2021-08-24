Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис заявила, что американская администрация бесплатно передала государствам по всему миру около 110 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе 23 млн — странам Юго-Восточной Азии. Об этом она сказала 24 августа во время выступления в Сингапуре с докладом о взглядах администрации президента США Джо Байдена на развитие Индо-Тихоокеанского региона.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

вице-президент США Камала Харрис «Пандемия — это проблема, которая не знает границ. Когда президент Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира».

По словам Харрис, на сегодняшний день США уже «направили по всему миру 110 млн доз, из них в государства Юго-Восточной Азии — 23 млн». При этом, подчеркнула она, «говорится о бесплатных вакцинах».

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Харрис также заявила о намерении США «стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения», а также противодействовать любым новым вирусам, которые могут угрожать миру.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство США в Косово призвало граждан этого сепаратистского образования вакцинироваться от коронавируса, так как это единственный способ победить опасное заболевание.

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