Варшава, , 14:57 — REGNUM В детские сады и школы Польши уже началась доставка средств защиты от коронавируса. Об этом сообщил 26 августа министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время радиоэфира на Polskie Radio 24.

Коронавирус Nilses

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Министр сообщил, что защитные средства в виде масок, перчаток и дезинфицирующих средств будут доставлены в 32 тысячи учреждений образования по всей стране. Ученик и учителя будут этим пользоваться бесплатно. Проект финансирует Министерство образования совместно с Государственным агентством стратегических резервов, отметил он.

«Даже те школы и сады, которые не успели подать заявку о своих потребностях в защитных средствах до 12 августа, все равно получат нашу помощь», — сказал Чарнек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в Польше осенью текущего года ожидают очередной волны пандемии коронавируса. Однако все учебные заведения начнут в сентябре работать в очном режиме.