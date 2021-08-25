Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Все военнослужащие США должны будут в обязательном порядке пройти полную вакцинацию от коронавиурса, заявил 25 августа глава ведомства Ллойд Остин.

Пентагон U.S. Department of Defense

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Отмечается, что для вакцинации солдат будут использованы вакцины, получившие полное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

На данный момент в США к полному применению одобрена только вакцина фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Другие вакцины, Moderna и Johnson & Johnson, получили разрешение на использование в экстренной ситуации.

При этом Пентагон надеется, что отказавшихся от прививки военнослужащих не придется увольнять в запас.

Как сообщало ИА REGNUM, американский банк Goldman Sachs обязал всех своих сотрудников пройти полную вакцинацию от коронавируса.