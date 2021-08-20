Стокгольм, , 10:13 — REGNUM В Швеции детям в возрасте от 12 до 15 лет также следует предлагать пройти процедуру иммунизации от COVID-19. В стране также необходимо повысить уровень вакцинации, в том числе за счет мер по охвату до сих пор не привитых совершеннолетних граждан. Об этом 19 августа в своей коллективной статье в газете Dagens Nyheter написали лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон и представитель партии по вопросам социальной политики Камилла Вальтерссон Грёнвалль.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Государство, конечно, должно быть хорошо подготовлено к любым вспышкам коронавирусной инфекции, но в обозримом будущем нецелесообразно сохранять обширные ограничения в повседневной жизни с оглядкой на то, что кто-то по разным причинам не хочет вакцинироваться», — говорится в статье.

Представители оппозиции также считают, что во время переходного периода в Швеции на какое-то время следует ввести систему сертификатов вакцинации, действующую внутри страны, чтобы те, кто уже полностью привился от COVID-19, могли в большей степени вернуться к нормальной жизни и помочь отраслям, которые пережили особенно тяжелые времена в пандемия, например, ресторанному бизнесу.

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