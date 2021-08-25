Вашингтон, , 08:27 — REGNUM В США уже к концу года могут разрешить проводить вакцинацию от COVID-19 детям, сообщает 24 августа CNN со ссылкой на главу Офицерского корпуса службы общественного здравоохраненияСША(HHS) Вивека Мурти.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США будет «невероятно усердно» работать, чтобы проанализировать данные по детям и выдать разрешение, пишет CNN.

«Я думаю, что вполне возможно, что мы увидим завершение этого процесса к концу календарного года, что было бы замечательно для таких детей, как мои, и для многих детей, которые пока не могут получить прививку», — сказал Мурти.

Напомним, что 24 августа доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, также высказал предположение, что вакцины для детей младшего возраста могут появиться к концу этого года.