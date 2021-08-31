Пекин, , 01:30 — REGNUM Китайские исследователи подтвердили, что коронавирус присутствовал на упаковках с замороженными полуфабрикатами, которые поступали Пекин и Далянь. Об этом 30 августа пишет газета Global Times со ссылкой на заявление представителя китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Ма Хуэйлай.

Китайские врачи из провинции Ухань Russian.news.cn

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По её словам, эпизодические вспышки COVID-19 возникали в Пекине и Даляне на ранних этапах развития пандемии в 2020 году.

«Мы провели эпидемиологические исследования… и подтвердили, что вирус был завезён из других стран или регионов через транспортировку в холодовой цепи», — сказала она.

Хуэйлай добавила, что полученные данные подтверждают одну из версий появления коронавируса на рынке в Ухане.

Напомним, гипотезу о возможном переносе коронавируса на упаковках замороженных продуктов содержал доклад, подготовленный Всемирной организацией здравоохранения в феврале 2021 года.

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