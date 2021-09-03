Канберра, , 10:19 — REGNUM По мнению премьер-министра Квинсленда Анастейши Палащук, снятие ковид-ограничений в Австралии приведет к ежедневным 2 200 смертельных случаев от COVID-19. Однако, выступая 3 сентября в ходе пресс-конференции, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что такое утверждение не соответствует действительности. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Я думаю, что это было бы неправильным толкованием анализа, подготовленного Институтом Доэрти», — отметил Моррисон.

«То, о чем говорят, имеет отношение к сценарию, при котором вакцинация не проводится, отсутствуют, вообще отсутствуют предупредительные меры органов общественного здравоохранения по социальной защите, а это не то, что предусмотрено национальным планом по снятию ограничений», — объяснил Моррисон.

В свою очередь главный санитарный врач Австралии Пол Келли подчеркнул, что лишь немногие из 4 000 детей, заразившихся коронавирусом, серьезно заболели.