Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Проведение выборов может вызвать рост темпов распространения коронавируса, но в Грузии примут необходимые меры профилактики. Об этом 25 августа заявила на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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Она отметила, что в Грузии уже есть опыт проведения выборов в период пандемии. В этом году будут применять прежние меры и предосторожности и добавят новые.

«Добавились рекомендации по вакцинации, обязательства и ответственность со стороны сектора здравоохранения по оказанию помощи участникам избирательного процесса в проведении организованных вакцинаций», — сказала Габния.

Она также отметила, что осенью 2020 года после проведения в Грузии парламентских выборов в стране начался рост темпов распространения коронавируса. По мнению замглавы минздрава, это было вызвано тем, что оппозиционные партии тогда проводили массовые акции протеста.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Народный защитник Грузии Нино Ломджария ранее заявила, что в стране сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, и призвала перенести выборы.

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