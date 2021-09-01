Стокгольм, , 08:46 — REGNUM Опыт борьбы с пандемией COVID-19 в Швеции показал, что действующий закон «О контроле за инфекционными заболеваниями» не адаптирован к ситуации, когда та или иная инфекция быстро распространяется в обществе. Поэтому правительство Швеции назначило расследование, чтобы рассмотреть, как можно улучшить правовую поддержку для борьбы с будущими эпидемиями или пандемиями. Об этом 31 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Необходима улучшенная правовая база для борьбы с крупными вспышками инфекций, затрагивающими все общество», — заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Отмечается, что правительственные следователи и эксперты, в частности, рассмотрят возможность дать властям полномочия временно вводить комендантский час. Однако, это крайне жесткая мера, подчеркнула Халленгрен, добавив, что никакие другие ограничения не должны выходить за рамки необходимого.

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