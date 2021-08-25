Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Расследование разведки США о происхождении нового коронавируса, которое было начато по поручению американского президента Джо Байдена, не дало однозначных выводов по этому вопросу. Об этом 24 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования, передает ИА «Красная Весна».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации источников, в недавно переданном американскому лидеру секретном докладе нет выводов ни об источнике происхождения SARS-CoV-2, ни об искусственном или естественном механизме возникновения вируса.

Также они рассказали изданию, что в скором времени с части доклада снимут гриф секретности, после чего они будут опубликованы для общественности.

Отметим, расследование о происхождении COVID-19 по поручению американского президента было начато 26 мая текущего года и продолжалось в течение 90 дней.