Сеул, , 08:53 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Moderna поставит в Южную Корею 7 млн доз вакцины от COVID-19 в ближайшие две недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Baltimore County Government

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Данное заявление он сделал 22 августа в ходе межведомственного совещания.

По его словам, договорённость о поставках была достигнута в ходе визита южнокорейской делегации в штаб-квартиру компании Moderna.

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Ожидается, что первая партия из 1,01 млн доз прибудет в международный аэропорт Инчхон вечером 23 августа. Остальные 6 млн доз будут доставлены позднее.

«Правительство сделает всё возможное, чтобы обеспечить полную вакцинацию населения, активизировав закупки вакцин», — подчеркнул Ким Бу Гём.

Премьер-министр Южной Кореи также поручил правительству и местным органам власти строго соблюдать антивирусные меры, акцентировав внимание на том, что ближайшие две недели будут решающими в борьбе с четвёртой волной пандемии.