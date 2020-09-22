Лукашенко готов направить белорусских строителей на космодром «Восточный»
Строители из Белоруссии готовы принимать участие в строительстве российского космодрома Восточный. Об этом 22 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
В Белоруссии оппозиция запускает инициативу по поправкам к конституции
Белорусская оппозиция запускает инициативу по разработке поправок к конституции страны, сообщает 22 сентября телеграм-канал «Страна для жизни».
Как сообщает минобороны Белоруссии, второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020» пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.
В нём примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.
Светлана Тихановская подготовила список лиц, ответственных за насилие в стране, и предложила Европарламенту ввести санкции в отношении них.
Российскому активу уроженца Минска Дмитрия Мазепина, призывавшего Александра Лукашенко сесть за стол переговоров с протестующими, доначислили 454 млн рублей налогов, пени и штрафов, но налогоплательщик не согласен с позицией госоргана. В ходе судебных разборок выяснились любопытные детали.
Автор письма Лукашенко недоплатил 454 млн в бюджет? Скандал в «Уралхиме»
Идеологическое фиаско режима Лукашенко
Речь идёт о высоком градусе внутрибелорусского противостояния, которое балансирует на грани полноценной гражданской войны. В этом накануне признавался Лукашенко, выступая в роли внезапно появившегося в кустах рояля на женском празднике, собранном в противовес «женским маршам» оппозиции. Он сообщил, что «мы стоим на грани страшной катастрофы».
На самом деле катастрофа уже наступила. Насилие и мелкооптовая кадровая чехарда не в состоянии прикрыть идеологическое фиаско, провалы в политике и экономике, острую социальную и психологическую напряжённость.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить российский Дальний Восток в следующем году. Он рассказал об этом 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко, предает агентство БелТА.
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