Как сообщает минобороны Белоруссии, второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020» пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.

В нём примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.