Брюссель, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил главам МИД других стран-участниц Евросоюза ввести санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, так как насилие в Белоруссии продолжается. Он заявил об этом 12 октября на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, которое транслировала пресс-служба совета.

Хайко Маас A.Savin

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"Мы обсудим Белоруссию. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил глава МИД ФРГ.

Также Маас указал, что насильственные действия «исходят от режима Лукашенко», так как в Белоруссии по-прежнему задерживают якобы «мирных демонстрантов».

«Я предложил запустить процесс принятия нового пакета санкций. К лицам, в отношении которых предполагается ввести санкции, относится и Лукашенко», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе протестных акций, которые прошли на территории Белоруссии 11 октября, сотрудниками правоохранительных органов было задержано свыше 590 демонстрантов.