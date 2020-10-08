Минск, , 02:42 — REGNUM Вместе с российским официальным поздравлением Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии наступил провал цветной революции, которую на фоне выборов пытались развернуть местные «оппозиционеры любой ценой» вкупе с внешними силами. О том, почему именно союз России и Белоруссии обеспечивает мир и спокойствие, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сумма обязательств в рамках подписанных между Россией и Белоруссией договоров, учитывая и Договор о создании Союзного государства, включает и совместное обеспечение безопасности стран. Это тем более понятно, если вспомнить о важнейших военно-стратегических объектах, находящихся на территории Белоруссии.

Имеющаяся нормативная база, как прописанная в договорах между двумя странами, так и российская, относящаяся к защите союзников в случае необходимости всеми имеющимися в распоряжении средствами, делает поползновения желающих проверить на прочность белорусский суверенитет весьма опасными для их инициаторов.

Читайте статью Владимира Васильева «Суверенитет Белоруссии гарантируется ядерным оружием России».