Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Соединенные Штаты намерены и дальше поддерживать протестующих в Белоруссии, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

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По ее словам, Вашингтон и «весь мир солидарны с народом Белоруссии», который «продемонстрировал замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий».

«Мы продолжим поддерживать их законные стремления», — написала она в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка смены власти в Белоруссии была предпринята при политической и финансовой поддержке западных стран.

По его словам, это делалось в том числе с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения.

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